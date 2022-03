Bande-dessinée : la biennale de Cherbourg repoussée à 2017

Il n'y aura pas de biennale de la bande-dessinée en 2015 à Cherbourg. Après Jacques Tardi, il y a deux ans, les bédéphiles s'attendaient à retrouver un nouvel auteur exposé cette année... mais la biennale du 9e art est repoussée à 2017. Une date plus appropriée, selon la mairie, pour éviter la baisse de fréquentation de la dernière édition.



La biennale 2013 n'avait rassemblé que 5 000 visiteurs, bien loin des 18 000 personnes venues découvrir l'expo Moebius en 2011 ou des 26 000 fans d'Hugo Pratt en 2009.

Cela s'explique par la durée de la dernière édition, qui s'était tenue pendant les deux mois d'été, contre cinq mois pour les autres biennales. Une période plus courte car l'exposition avait déménagé dans les salons de l'Hôtel de Ville, en raison des travaux du centre culturel Quasar (qui abrite le musée Thomas Henry). Or, les travaux ne s'achèvent qu'en fin d'année 2015.

Retour au musée en 2017

"Nous ne souhaitons pas présenter de nouveau une biennale délocalisée, et surcroit pendant les seuls mois d'été, car elle accueille moins de visiteurs et que le travail avec les scolaires n'est plus possible" note Catherine Gentile, adjointe au maire chargée de la Culture. "La biennale est donc repoussée à 2017. Elle aura lieu sur une période plus longue, au Quasar, le centre culturel entièrement rénové".

En 2017, le dessinateur Wilson McCay sera mis en lumière, rendu célébre au début du XXe siècle par son personnage "Little Nemo", publié dans le journal New York Herald. Des auteurs contemporains devraient également être exposés aux côtés de ce père fondateur de la BD.