Courseulles : le vent le projette contre une voiture

Il était 7h20 lorsque les faits se sont produits. Le jeune cyclomotoriste circulait sur la RD 79, l'axe qui relie Courseulles-sur-Mer à Douvres-la-Délivrande, lorsque, selon la rapide enquête des gendarmes, il aurait fait un écart à cause du vent.



Le jeune pilote a alors percuté le rétroviseur d'un véhicule qui roulait en sens inverse et a été déséquilibré. Le jeune homme a été pris en charge par les pompiers de Courseulles qui sont arrivés sur place avec un fourgon et une ambulance. Le cyclomotoriste a été transporté au CHU pour un contrôle médical, mais ses blessures sont superficielles.

FO pour Le Bessin libre