Paris (AFP). Livret A: taux à 0,75% proposé par le gouverneur de la Banque de France

Le gouverneur de la Banque de France a proposé jeudi de baisser début février le taux du Livret A à un nouveau plancher historique à 0,75% contre 1% actuellement, en raison de la faiblesse de l'inflation. "Je propose 0,75%. Economiquement, je devrais proposer un peu plus bas, 0,50% sans aller jusqu'à 0,25%, mais je veux tenir compte de la psychologie des épargnants. Donc je pense qu'il faut faire un mouvement d'une ampleur relativement limitée", a expliqué Christian Noyer sur Europe 1. Ce faisant, M. Noyer a choisi, comme il en a la possibilité, de ne pas respecter à la lettre la formule permettant de déterminer le rendement du placement préféré des Français, qui donnait 0,25%. Par conséquent, le taux du Livret A appliqué à partir du 1er février sera déterminé par le ministre des Finances, qui peut ou non suivre cette recommandation. Si, au contraire, le gouverneur avait choisi d'appliquer cette formule, qui repose sur l'évolution des prix en France, le taux de 0,25% se serait automatiquement appliqué. Le rendement théorique du Livret A se calcule en ajoutant un quart de point au niveau de l'inflation. Comme celle-ci a été nulle en 2014, on aboutit à 0,25%. Depuis la création de ce produit d'épargne en 1818, sa rémunération n'a jamais été inférieure à 1%. Il n'est cependant pas rare de voir la formule de calcul ne pas être strictement appliquée. A l'été 2014, déjà, la faible inflation aurait dû conduire à une baisse du taux du Livret A à 0,5%. Mais celui-ci avait finalement été ramené de 1,25% à 1% par le gouvernement, tandis que le gouverneur de la Banque de France avait proposé 0,75%.

