Rouen : dans l’univers des danses folkloriques

En 2014, le chorégraphe surprend à Istanbul une bande d’hommes improviser une ronde aussi soudaine que fédératrice. De cette scène suprenante, il décide d’en extraire l’essence et de composer une pièce s’inspirant des pratiques folkloriques traditionnelles.

À l’écho des percussions et de la batterie, les corps se répondent et ondulent dans une énergie communicative. Les danseurs vibrent et résonnent au gré des rythmes. Jeux de contact et d’échange, d’après une histoire vraie rappelle les transes traditionnelles, conçues pour renforcer le lien social et ne peut laisser indifférent.



Pratique. Jeudi 15 et vendredi 16 janvier à 20 h 30. Hangar 23 à Rouen. Tarifs 10 à 21 €. www.hangar23.fr