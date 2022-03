Genève (AFP). Nucléaire: entretiens substantiels entre Iraniens et Américains

Américains et Iraniens ont eu des entretien "substantiels" mercredi à Genève, dans leurs efforts pour accélérer les négociations en vue d'un accord sur le dossier nucléaire iranien, a indiqué un haut-responsable américain. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry et le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Zarif ont eu "des entretiens substantiels pendant environ 5 heures aujourd'hui (mercredi) et ont discuté d'un grand nombre de problèmes", a déclaré à Genève le haut-responsable américain, membre du ministère des Affaires étrangères. En début de soirée, le Secrétaire d'Etat américain s'est rendu une nouvelle fois à l'hôtel Mandarin Oriental de Genève, où se tenaient les négociations, afin de rencontrer son homologue iranien, pour un entretien non prévu à l'agenda. Les négociations américano-iraniennes vont continuer jeudi, vendredi et samedi, à un niveau inférieur. Puis, dimanche prochain, le 18 janvier, une réunion entre l'Iran et le groupe des 5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, Royaume Uni, France et Allemagne) sous l'égide de la diplomatie de l'Union Européenne, est prévue, toujours à Genève.

