Sortir dans l'Orne : jeudi 15 janvier

Votre prochain rendez-vous au Quai des Arts à Argentan c'est demain pour vous émerveiller devant un spectacle de cirque hors du commun. Réservez vos places au Quai des Arts ou via leur site internet quaidesarts.fr et rendez-vous ce vendredi au 1 rue de la feuille à Argentan.



Samedi, au Bayokos à Alençon, c'est l'American Madness Party acte 2. Relooking total de votre club et El-Vibes vous proposera une soirée ambiance American Pie. La musique sera sous le signe du dance-hall, du hip-hop et de l'électro. Comptez 12€ l'entrée.



Jusqu'au 25 janvier, c'est la Foire Saint Vincent 2015 sur le Champ de foire d'Argentan. Profitez de nombreux manèges pour petits et grands. Rendez-vous aujourd'hui et demain de 16h à 20h et tout ce week-end de 14h à 21h.