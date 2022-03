Kiev (AFP). L'Ukraine sous le choc après la mort de 12 civils dans l'Est

L'Ukraine était sous le choc mercredi après la mort de 12 civils lors d'un bombardement contre un barrage de l'armée ayant touché un bus dans l'Est séparatiste prorusse, l'attaque la plus sanglante contre des civils depuis quatre mois. Les autorités pro-Kiev de Donetsk ont décrété une journée de deuil mercredi pour rendre hommage aux victimes, qui constituent le plus lourd bilan depuis la signature d'accords de paix en septembre à Minsk entre Kiev et les rebelles prorusses avec la participation de Moscou et de l'OSCE. Une campagne "Je suis Volnovakha", du nom de la localité où le drame est survenu, a été lancée par des internautes ukrainiens en vue de l'organisation d'une marche de paix à Kiev, à l'instar de la mobilisation "Je suis Charlie" après les attentats en France. Dmytro Loubinets, député du parti du président ukrainien Petro Porochenko, a appelé mercredi les députés et hommes politiques ukrainiens à se joindre à l'initiative de la société civile. "Nous devons organiser notre Marche de paix et montrer au monde civilisé notre attitude envers le terrorisme et la Russie", a-t-il lancé dans l'hémicycle. Selon les autorités ukrainiennes, les rebelles, que Kiev qualifie de "terroristes", ont tiré au lance-roquettes multiple Grad pour viser le check-point ukrainien de Bougas, près de Volnovakha situé à 35 km au sud de Donetsk, mais ont touché un bus rempli de civils. Le drame est survenu sur la route stratégique qui relie le bastion séparatiste de Donetsk et Marioupol, sur les bords de la mer d'Azov, dernière grande ville de l'Est sous contrôle des autorités ukrainiennes. La Russie a de son côté accusé les forces de Kiev d'être à l'origine des tirs. "On est indigné par les tirs contre un bus, un nouveau crime des forces de Kiev", a lancé Konstantin Dolgov, l'émissaire du ministère russe des Affaires étrangères chargé des droits de l'homme. "Cela sape le processus de règlement pacifique", a-t-il poursuivi, cité par l'agence russe Tass. Les États-Unis ont, eux, condamné les "attaques brutales et répétées" des séparatistes prorusses et appelé la Russie à remplir ses engagements conformément aux accords (de cessez-le feu en septembre dernier) de Minsk". - Escalade dans l'Est - Après une relative accalmie qui avait suivi la nouvelle trêve conclue le 9 décembre, l'Est séparatiste prorusse de l'Ukraine connaît un regain de violences depuis la fin de la semaine dernière, alors que les efforts pour relancer le processus de paix sont dans l'impasse. Mercredi, le porte-parole militaire ukrainien Andriï Lyssenko a fait état d'un soldat ukrainien tué et 17 blessés alors que la mairie de Donetsk a annoncé qu'un civil a été tué et un blessé en 24 heures. Deux militaires ukrainiens ont été grièvement blessés lorsque leur camion a sauté sur un engin artisanal près la zone de Stanitsa Louganska, un autre point chaud dans la région séparatiste voisine de Lougansk, a annoncé le gouverneur régional pro-Kiev Guennadi Moskal. Selon l'armée ukrainienne, les rebelles ont tiré mardi soir pour la première fois depuis le début du conflit avec un système lance-flamme lourd TOS-1A Bouratino, dont est équipée l'armée russe mais pas l'armée ukrainienne. "Ce système a une portée allant jusqu'à 4,5 km. En explosant les obus brûlent tout autour l'endroit où ils tombent. Nous sommes sûrs que ce système a été fourni par la Russie", a affirmé M. Lyssenko au cours d'un point de presse. Le chef de la police locale fidèle à Kiev, Viatcheslav Abroskine, a pour sa part signalé d'"intenses bombardements rebelles" de la ville d'Avdiïvka, située à 6 km au nord de Donetsk, et la destruction de plusieurs bâtiments publics. Un sommet qui devait réunir jeudi au Kazakhstan les présidents ukrainien Petro Porochenko et russe Vladimir Poutine avec la participation d'Angela Merkel et de François Hollande a été reporté sine die et sa tenue paraît de plus en plus incertaine.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire