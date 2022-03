Gagnez vos T-shirt de la marque normande Six One sur Tendance Ouest

Tendance Ouest vous offre toute cette semaine vos t-shirt Six One, la marque de vêtements normands, en coton bio 100% organique, créée à Alençon et partenaire du Tendance Live du 24 janvier à l'ANOVA !

Jouez entre 17h00 et 19h00 dans Génération Tendance en jouant à la Touche Gagnante avec Ilias sur Tendance Ouest et gagnez vos t-shirt pour porter fièrement les couleurs de Normandie.

Six One partenaire du Tendance Live le samedi 24 janvier au Parc Anova d'Alençon, toutes les infos ici

Plus d'informations sur la marque SIX ONE en cliquant sur ce lien.