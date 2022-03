En 2015, le sport aura toujours la cote à Rouen

Il y a environ deux semaines, la franchise Vitabike a fait son apparition dans le paysage rouennais, au 15 rue Beauvoisine. Le centre propose de l’aquabiking en cabine individuelle avec hydromassage et chromothérapie, qui utilise la couleur pour agir sur le corps et l’humeur. Et pour ceux qui veulent pédaler à deux, des cabines ouvertes permettent de pédaler tout en papotant. Autre nouveauté, le tapis de course que l’on pratique dans un espace sous vide et infrarouge. «Cela permet de faire travailler le muscle tout en brûlant des toxines en surface», précise Sandra Szewczyk, gérante du centre.

Et des toxines, les clients du nouveau centre l’Orange bleue, situé sur la zone industrielle de Sotteville-lès-Rouen vont pouvoir en brûler. Mi-janvier, le centre qui combine plateau fitness et musculation ainsi que 50 cours par semaine ouvrira ses portes. Un centre qui devrait ravir les quelques 7 000 employés de la zone industrielle, qui pourront faire leur sport midi et soir.