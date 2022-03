Hockey : Le RHE76 remporte un nouveau derby face aux Gothiques d'Amiens !

Une onzième victoire de rang qui commence bien pour les Rouennais sur un bon jeu entre Patrick Coulombe et Julien Desrosiers qui se jouent de leur défenseur pour l’ouverture du score dès la 4e minute. Les Amiénois parviennent à égaliser quelques instants plus tard en supériorité numérique. 1-1 à la fin du premiers tiers temps.

Dès la reprise, les Jaunes et Noirs reprennent l’avantage au score sur un palet qui traîne dans le slot et que Daultan Leveillé se charge de mettre au fond des filets. Il est suivi huit minutes plus tard par son compère de ligne Dan Koudys qui fait le break dans la rencontre (3-1).

Si les locaux ne baissent pas les bras et reviennent dans la partie à 3-2, les Normands reprennent un peu plus le large par le défenseur Patrick Coulombe qui se joue encore une fois de deux défenseurs d’une superbe feinte pour aller inscrire un but incroyable totalement en déséquilibre en infériorité numérique.

A un point du leader

Avec un retard de deux buts au démarrage du troisième tiers, les Picards continuent tout de même de subir et prennent rapidement un 5e but par Francis Charland en supériorité numérique puis un 6e par Antonin Manavian toujours sur une supériorité. Si les Amiénois réussissent une dernière fois à réduire la marque à 6-3, c’est Daultan Leveillé qui se charge d’enfoncer le clou sur un tir de pénalité.

Grâce à cette victoire et à la défaite en prolongation de Grenoble, les joueurs d’Ari Salo reviennent à un point du leader à six journées de la fin de la saison régulière et qu’ils rencontreront dès la prochaine journée sur l’Ile Lacroix samedi 17 janvier.