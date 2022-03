Paris (AFP). Valls: face au terrorisme, des mesures exceptionnelles, pas des mesures d'exception

Manuel Valls a estimé mardi devant l'Assemblée nationale que, face au terrorisme, il fallait prendre "des mesures exceptionnelles", mais "jamais des mesures d'exception" mettant en danger l'Etat de droit. "A une situation exceptionnelle doivent répondre des mesures exceptionnelles. Mais je le dis avec la même force: jamais des mesures d'exception qui dérogeraient au principe du droit et des valeurs", a déclaré le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, lors de l'hommage aux victimes des attentats de la semaine dernière. Manuel Valls a également affirmé que "le peuple français, une fois encore, a été à la hauteur de son histoire". "Dans l'épreuve, notre peuple s'est rassemblé () Il a marché dans la dignité, la fraternité, pour crier son attachement à la liberté, et pour dire un +non+ implacable au terrorisme, à l'intolérance, à l'antisémitisme, au racisme. Et aussi à toute forme de résignation et d'indifférence", a-t-il ajouté. L'ensemble des députés a par ailleurs réservé une standing ovation dans l?hémicycle en l'honneur des forces de l'ordre.

