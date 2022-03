Malherbe : "C'est quand l'équipe est au fond du trou qu'il faut venir la supporter"

Les Caennais sont toujours derniers en championnat et cherchent donc à préparer de la meilleure des manières possibles le match de ce samedi 17 janvier contre Reims à domicile. A l'entraînement ce matin, l'ambiance n'était pas des plus euphoriques. Des visages fermés, et très peu de supporters autour du terrain. Alors, bien sûr : il faisait gris et nous ne sommes pas en période de vacances scolaires. Les rares personnes présentes ont toutes refusé de nous donner leur avis sur la situation. Sauf une, Freddy, un fidèle supporter qui explique le manque d'enthousiasme ressenti dans le reportage ci-dessous.

Caen-Reims, un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest, ce samedi 17 janvier (20h).