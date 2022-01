La Grand cirque de Noël au Zénith de Caen

Acrobates de haut vol, trapézistes, virtuoses équestres mettent un point d'honneur à faire passer aux familles un moment exceptionnel. Parmi ce programme fantasque et foisonnant, les clowneries des célèbres frères Laville, Bernard et Yves. Au rayon rencontre improbable, Kid Bauer présente une démonstration d'harmonie entre l'homme et l'animal, dans un murmure à l'oreille de félins d'exception. Des performances hautes en couleur, un pêle-mêle des arts du cirque français et international pour entrer de plain-pied dans les fêtes.



Pratique : Samedi 18 à 17h15 et dimanche 19, à 10h30 et 17h30, au Zénith 23,5€/15€ moins de 12 ans. www.zenith-caen.fr



