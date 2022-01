Recette envoyée par Céline, auditrice Tendance Ouest.

Dans un saladier mélangez :

10 cuillerées à soupe de farine,

5 de poudre d’amande,

3 de sucre glace,

5 de sucre,

2 oeufs entiers,

100g de beurre.



Etalez la pâte et formez à l’aide d’emporte-pièce, les sablés.

Disposez-les sur la plaque du four.

Cuisson : 10minutes à four chaud (200C°)