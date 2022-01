L'Afghanistan, pousse la porte de l'Orient

Il est suffisamment rare à Caen de trouver une formule du midi à 9,90 euros, comprenant une entrée et un plat, pour être signalé. La formule perd même un euro pour ceux qui opteront pour le menu plat et dessert. Pour tous les gastronomes voyageurs peu familiers avec les douceurs extrême-orientales, pas de soucis. Vous pourrez compter sur la discrétion de Homayun pour vous servir de guide sur le chemin de ces mets haut en couleur.

En entrée, j'ai opté pour des sambossas, ces beignets croustillants, emplis de viande et de légumes, mais les pakoras (beignets de pomme de terre) mériteront votre considération. Puisque c'est l'hiver, le repas pourra également s'ouvrir par une bonne soupe, la machawa, composée de viande hachée, de légumes frais, de haricots nains et parfumés à la coriandre.

Pour la suite, la carte explore uniquement des saveurs issus de la terre : poulet, veau, agneau ou boeuf. L'achak, ces poireaux entourés de pâte en pièces cuites à la vapeur, accompagnés d'une sauce de boeuf haché à la coriandre fraîche, a attiré notre attention. Mais des pistes plus classiques peuvent également être étudiées, comme le poulet au curry afghan.

Pratique. Tél. 02 31 93 78 78.



