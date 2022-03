Zurich (AFP). Cristiano Ronaldo remporte son troisième Ballon d'Or

Le Portugais Cristiano Ronaldo a remporté lundi son troisième Ballon d'Or, titre individuel suprême en football, devançant les deux autres finalistes Lionel Messi et Manuel Neuer, a annoncé la Fifa. Le Portugais, déjà sacré en 2008 et en 2013, est donc désormais l'égal de Johan Cruyff (1971, 1973, 1974), Michel Platini (1983, 1984, 1985) et Marco Van Basten (1988, 1989, 1992). "CR7", son surnom, est une véritable machine à marquer des buts et à battre des records. Avec 17 buts, un record justement, il a été le grand artisan de la fameuse "decima", la 10e Ligue des champions décrochée en mai par le Real Madrid. Malgré un Mondial raté avec le Portugal (élimination dès le premier tour), les votants ont sacré avec Ronaldo un buteur obsessionnel: en 2014, il a inscrit 61 buts en 60 matches. Le titre d'entraîneur de l'année est revenu à Joachim Löw, champion du monde avec l'Allemagne. Le prix Puskas du plus beau but de l'année, décerné par les internautes, a été attribué au Colombien James Rodriguez. Le palmarès complet de la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2014: Ballon d'Or 2014: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid) Joueuse de l'année: Nadine Kessler (GER/Wolfsburg) Entraîneur de l'année football masculin: Joachim Löw (GER/Allemagne) Entraîneur de l'année football féminin: Ralf Kellermann (GER/Wolfsburg) Prix Puskas du plus beau but: James Rodriguez (COL/Real Madrid) Prix du fair-play: les bénévoles du Mondial-2014 au Brésil Prix du président de la Fifa: Hiroshi Kagawa (JPN), journaliste le plus âgé (89 ans) présent lors de la Coupe du Monde 2014, qui a couvert sa dixième phase finale en 40 ans. L'équipe-type 2014: Neuer (GER/Bayern Munich) - Sergio Ramos (ESP/Real Madrid), Thiago Silva (BRA/Paris SG), David Luiz (BRA/Paris SG), Philipp Lahm (GER/Bayern Munich) - Andres Iniesta (ESP/FC Barcelone), Toni Kroos (GER/Real Madrid), Angel Di Maria (ARG/Manchester United) - Arjen Robben (NED/Bayern Munich), Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid)

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire