Lingrèves : elle avait extorqué 50 000 euros

Il y a deux ans, celle-ci, qui réside à Lingèvres à l'ouest de Caen, a commencé à dérober de l'argent à son concubin. L'homme s'absente régulièrement, mais, comme à son habitude, la prévenue continue à gérer les ressources du ménage. En novembre 2008, elle débute le 'grignotage” du compte épargne de son conjoint.



50 000 euros

Elle fait des retraits à l'aide d'une carte dont elle a le code. Elle vole des chèques et imite la signature du propriétaire. Et lorsqu'elle apprend que son conjoint à des liaisons, elle poursuit de plus belle. En mai dernier, alors que la quinquagénaire quitte le domicile conjugale, l'homme s'aperçoit qu'il lui manque plus de 50 000 € sur son compte épargne et porte plainte. La justice a condamné cette primo-délinquante à six mois de prison avec sursis et une mise à l'épreuve de trois ans. Durant cette période, elle devra travailler et retrouver un logement stable. Elle aura aussi à rembourser à la victime les 50 417 € extorqués, de 2000 € des intérêts que cette somme aurait dû rapporter, de 600 € de préjudice moral et de 450 € de remboursement des frais d'avocat exposés.



