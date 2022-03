Deauville renforce son offre vers l'Angleterre

Après Londres fin 2014, l'aéroport de Deauville propose depuis le début de l'année de nouveaux vols vers le sud de l'Angleterre. La compagnie britannique Flybe opérera quatre liaisons par semaine vers Bournemouth à partir du 18 mai, et dès le 22 juin, trois connections vers Birmingham et deux vers Exceter. "Nous desservons 170 lignes en Europe et nous sentions un besoin sur cet aéroport normand", expose Evelyne Faure, responsable France de Flybe. "Birmingham est la deuxième ville d'Angleterre et dispose d'un hub très important pour voyager en Europe, alors qu'Exceter et Bournemouth sont connues pour leurs atouts touristiques".

En toile de fond, la dynamique économique née du développement des énergies éoliennes marines dans ces villes du sud anglais, a conforté Flybe dans son choix de proposer cette nouvelle offre. Aussi, 50% des touristes étrangers visitant chaque année la Normandie viennent de Grande-Bretagne.

Avec 115 000 passagers en 2014 et ces trois lignes supplémentaires vers l'Angleterre, l'aéroport de Deauville poursuit son développement. "Il ne faut pas y voir de bataille politique avec l'aéroport de Carpiquet car c'est avant tout un choix qui est fait en prenant en compte la nécessité de bien gérer l'argent publique", assure Nicolas Mayer-Rossignol, président de la région Haute-Normandie et président du Comité syndical qui assure la gestion de l'aéroport de Deauville. "Quand nous démarchons les compagnies pour les faire venir en Normandie, elles regardent la taille du marché et il est donc important de favoriser un aéroport régional à Deauville qui concerne 1,8 million de personnes à une heure de route." Si les Haut-Normands misent sur Deauville, les Bas-Normands ne sont pas encore tous acquis à la cause de l'infrastructure aéroportuaire de la Côte fleurie. Le débat devrait revenir sur le tapis d'ici la réunification des deux régions en janvier 2016.