Décembre, c'est hot (te) !

Purée de marron et de céleri-rave



Pour 4 personnes

Temps : 30 minutes



Ingrédients :



- 30 cl de bouillon de légumes et 1 bouquet garni

- 500 g de céleri-rave

- 1 boîte de marrons de 500 g

- 1 petit bouquet de ciboulette,

- 25 g de beurre,

- 2 cuil. à soupe de crème fraîche,

- sel et poivre noir



Versez le bouillon de légumes dans une grande casserole avec le bouquet garni, puis portez à ébullition. Réduisez le feu, couvrez et laissez frémir pendant que vous préparez le céleri-rave.

Pelez le céleri-rave, coupez-le en cubes de 1 cm que vous ajouterez au bouillon. Couvrez la casserole et laissez cuire 10 minutes.

Egouttez les marrons, ajoutez-les au bouillon et laissez cuire 3 à 4 minutes. Pendant ce temps, lavez, essuyez et hachez la ciboulette.

Lorsque céleri et marrons sont cuits, égouttez-les et réservez le bouillon. Retirez le bouquet garni. Réduisez le céleri et les marrons en purée. Versez la purée dans la casserole avec le beurre et mettez à feu doux jusqu'à ce que le beurre fonde. Incorporez la crème fraîche. Si la purée est encore trop épaisse, ajoutez un peu de bouillon ou de crème fraîche.







