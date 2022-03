Paris (AFP). Ligue 1: Lyon marche en tête

Lyon a pris seul la tête du cortège de la Ligue 1, après sa victoire aux dépens de Toulouse (3-0), dont le grand artisan a une nouvelle fois été Alexandre Lacazette auteur de son quatrième doublé d'affilée, dimanche lors de la 20e journée. Marseille qui s'essouffle à Montpellier (2-1), Paris qui s'effondre à Bastia (4-2) de façon incroyable après avoir mené de deux buts, l'occasion était belle pour les Lyonnais de frapper un grand coup et ainsi concrétiser la montée en puissance des dernières semaines. Non content d'avoir doublé le PSG à la veille des fêtes de fin d'année, l'OL supplante désormais l'OM à l'entame de 2015. Il compte 42 points, soit un de mieux que les Phocéens (2e), et trois de mieux que Saint-Etienne (3e), qui s'est invité sur le podium en gagnant à Reims (2-1) samedi. Paris (4e) est à quatre longueurs, mais les raisons de sa débâcle à Bastia samedi (4-2) doivent le préoccuper bien plus que la mauvaise affaire comptable, encore rattrapable. Mais au rythme où vont les Lyonnais, il faudra vite réagir. Car les hommes d'Hubert Fournier avancent pied au plancher avec cette cinquième victoire de rang en championnat, la 9e consécutive à Gerland. Dix-septième après la 4e journée, l?OL présente depuis un bilan de 12 victoires, 3 nuls et une seule défaite. Et le succès probant contre des Toulousains (15e) bien mal en point (8e défaite sur les 11 derniers matches) a conforté son statut de meilleure attaque (43 buts). -Lacazette impressionnant- "Je mesure le chemin parcouru, s'est félicité Hubert Fournier. Cela donne d'autant plus de satisfaction d'avoir traversé ces moments difficiles. Le club est uni dans les moments difficiles et il y a une véritable force collective qui se travaille au quotidien." Il y a aussi et surtout l'insolente efficacité de Lacazette pour récompenser ces efforts. Auteur d'un doublé en 13 minutes en première période, l'attaquant de 23 ans a vite scellé le sort de la rencontre. Il a d'abord trompé Ahamada d'un tir puissant au premier poteau (14), avant d'à nouveau tromper le portier toulousain (27) après un service heureux de Tolisso. Lacazette a été impressionnant, mais il n'est pas seul. Il a encore une fois été dignement épaulé par Nabil Fekir, auteur de sa cinquième passe décisive sur l'ouverture du score et de son 8e but pour le 3-0 (48). Désormais le plus dur commence pour la jeunesse lyonnaise, mais en démontrant qu'elle savait saisir les opportunités, elle a donné un signal positif à son entraîneur qui s'interrogeait sur sa capacité à se montrer présent dans les grands rendez-vous. -Monaco cale- Dans la soirée, Monaco n'a pu prolonger sa série de quatre victoires en L1 (7 toutes compétitions confondues), tenu en échec par Bordeaux (0-0) au stade Louis-II. Dominateur, l'ASM aurait pu marquer par son homme en forme Ferreira Carrasco (3) ou Ocampos (35), mais quand ce n'était pas Carrasco qui s'interposait, c'est Contento qui veillait sur sa ligne. Bordeaux a aussi eu sa balle de but, mais le slalom de Touré s'est conclu par un tir sur le poteau (81). Pour Willy Sagnol, le nul est d'autant plus appréciable que ses Bordelais ont retrouvé leur solidité défensive, après le terrible 5-0 pris à domicile avant la trêve face à Lyon. Ils restent 6e, à une longueur des Monégasques (5e). L'autre match de l'après-midi a aussi offert un spectacle peu emballant. A la Beaujoire, Nantes a concédé le nul contre Metz (0-0), avec peu d'occasions franches à offrir aux spectateurs, hormis celles des Lorrains Bussmann (25), Krivets (39) et Sarr qui a trouvé la transversale dans les arrêts de jeu.

