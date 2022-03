A Dangy, RD 38, un peu après 10h, un jeune homme âgé de 23 ans a perdu le contrôle de sa voiture. Le jeune homme, a été évacué vers le centre hospitalier de Saint-Lô dans un état grave.

Une demi-heure plus tard, à Digulville, RD 901, dans le nord-Cotentin, une conductrice a percuté deux cyclistes. Deux hommes âgés d’une quarantaine d’années. L’un a été blessé légèrement le second a été plus sérieusement blessé.