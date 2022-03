Charlie Hebdo : 35 000 personnes à Rouen !

Ce samedi après-midi à 15h, plusieurs milliers de personnes sont déjà rassemblées devant la mairie à Rouen. A 16h, les derniers arrivés n'ont toujours pas commencé à défiler tant il y a de monde devant. Ainsi, quand la tête du cortège, où sont notamment présents les élus et les représentants de l'Etat, est arrivée au point de départ, la fin du cortège n'a toujours pas commencé à défiler.

Une marée de parapluies qui n'a pas été découragée par la pluie tombant drue et par le vent soufflant fort. Une marée de parapluies prompte à applaudir spontanément ses nouveaux héros de la liberté, les 12 victimes tombées mercredi matin, sans oublier celles tombées lors de la fusillade de Montrouge et la prise d'otages Porte de Vincennes jeudi et vendredi.

Le dessin "arme de liberté massive"

Dans le cortège, cet après-midi, des enfants, des parents, des grands-parents. Des pancartes "Je suis Charlie", des pancartes "Charlie Hebdo" ou des dessins originaux. Ainsi, cette jeune fille brandissant un crayon en l'air, des crayons également dessinés sur une pancarte brandie bien haut.

L'Armitière s'est elle aussi associée à l'événement. Les artistes locaux ont chacun fait un dessin sur les vitrines de l'établissement. Le dessin comme une arme ainsi que l'illustre cette pancarte (voir photo) brandie par cette jeune femme. A côté d'un crayon est inscrit "Arme de liberté massive".

Au final, environ 35 000 personnes rassemblées (selon Valérie Fourneyron) pour cette marche hommage. Qui ne s'est pas faite dans le silence, mais dans un tonnerre d'applaudissements. Ecoutez plutôt :





L'hommage de Rouen à Charlie Hebdo Impossible de lire le son.

A l'heure qu'il est, des dizaines de milliers de personnes continuent de défiler dans les rues de Rouen.