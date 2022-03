Sortir dans l'Orne : lundi 12 janvier

Vous avez rendez-vous à la Foire Saint Vincent 2015 qui se déroule jusqu'au 25 janvier sur le Champ de foire d'Argentan. Elle est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 20h et les mercredi, samedi et dimanche de 14h à 21h.



Ce dimanche, c'est la 2ème édition de la Neustrie Cup à Gacé. C'est la coupe régionale de Basse-Normandie de patinage de groupe sur roulettes «show et précision» avec la participation des clubs ornais, des clubs Haut-Normand et de deux clubs d'île de France. L'entrée est gratuite. Rendez-vous dimanche à la Halle des Sports de Gacé à partir de 9h30.



Le Tendance Live au parc Anova d'Alençon c'est bientôt. Rendez-vous le samedi 24 janvier pour voir sur scène Julie Zénatti, Cats on Trees, Julian Perretta, Arno Santamaria, Lylloo, Louane et bien d'autres. Pour y assister, remportez vos places à tout moment en écoutant Tendance Ouest.