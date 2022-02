Donetsk (Ukraine) (AFP). Ukraine: regain des violences meurtrières à l'approche d'un sommet avec Poutine

L'est séparatiste prorusse de l'Ukraine a renoué vendredi avec les violences, avec quatre soldats et deux civils tués, à l'approche d'un sommet avec Vladimir Poutine sous l'égide de la France et de l'Allemagne pour relancer le processus de paix moribond. Ces violences sans précédent depuis l'instauration il y a un mois d'une nouvelle trêve dans l'Est rebelle, interviennent sur fond d'intenses activités diplomatiques pour préparer la rencontre dans le format dit Normandie entre les dirigeants ukrainien, russe, français et allemand prévue la semaine prochaine dans la capitale du Kazakhstan, Astana. "Nous avons perdu en 24 heures quatre militaires et huit ont été blessés", a annoncé le porte-parole militaire ukrainien Andriï Lyssenko au cours d'un point de presse, sans plus de précisions. Il s'agit d'un des bilans les plus lourds pour l'armée ukrainienne depuis le cessez-le-feu du 9 décembre. M. Lyssenko a accusé vendredi les séparatistes de se livrer à des "provocations en tirant aux mortiers et aux lance-roquettes Grad" sur les positions de l'armée ukrainienne. Selon lui, l'intensification des hostilités coïncide avec l'arrivée dans l'Est séparatiste de "convois humanitaires" russes, dont "le onzième composé de 124 camions" a franchi la veille la frontière. Accusée par Kiev et les Occidentaux d'armer la rébellion dans l'est de l'Ukraine et d'y avoir déployé des troupes régulières - 7.500 soldats russes à ce jour, selon le ministère ukrainien de la Défense - , la Russie dément toute implication dans le conflit qui a fait plus de 4.700 morts en neuf mois. Alors que des voix se sont élevées au sein de l'Union européenne pour assouplir les sanctions économiques contre la Russie, la chancelière allemande Angela Merkel a insisté jeudi sur l'application "dans leur intégralité des accords de Minsk" avant de pouvoir décréter la levée des sanctions. Ces accords signés en septembre entre le Groupe de contact composé de représentants de l'Ukraine, de la Russie et de l'OSCE et les rebelles prévoient notamment le retrait "de groupes armés illégaux" du territoire ukrainien. - 'ça explose sans arrêt' - La mairie de la ville de Donetsk, bastion rebelle, a pour sa part fait état dans un communiqué de deux morts - les première victimes civiles depuis un mois - et sept blessés ainsi que de "nombreuses destructions d'immeubles et de communications" dans des tirs d'artillerie contre les quartiers de nord-ouest de la ville. "Les bombardements ont repris après une longue accalmie. Depuis ce matin, ça explose sans arrêt", a raconté à l'AFP Oksana, 27 ans, habitante du quartier Petrovski dans l'ouest de Donetsk. "Nous sommes très inquiets que les obus puissent endommager une conduite de gaz ou une centrale de chauffage, ce qui nous laisserait sans chauffage par -10°", a-t-elle poursuivi. Si le cessez-le-feu du 9 décembre avait été jusqu'à présent globalement respecté à Donetsk, chef-lieu du bassin minier du Donbass et bastion des rebelles, les pourparlers politiques sont dans l'impasse. La rencontre préliminaire à Minsk le 24 décembre entre le Groupe de contact et les séparatistes a permis un échange massif de prisonniers, mais n'a pas été suivie d'un nouveau cycle de négociations. Le président ukrainien Petro Porochenko a annoncé fin décembre la tenue le 15 janvier à Astana, la capitale du Kazakhstan, d'une rencontre dans le format dit Normandie avec son homologue russe Vladimir Poutine avec la participation du président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel. Mme Merkel a souligné jeudi que la date de cette rencontre était encore à confirmer "après les discussions prévues dans les prochains jours". Un entretien téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères des quatre pays pourrait avoir lieu vendredi, selon un responsable ukrainien.

