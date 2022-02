Téhéran (AFP). Nucléaire iranien: rencontre Zarif-Kerry le 14 janvier à Genève

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, et le secrétaire d'Etat américain John Kerry, se rencontreront mercredi prochain à Genève dans le cadre des négociations nucléaires entre l'Iran et les pays du groupe 5+1, a déclaré vendredi un haut négociateur iranien. MM. Zarif et Kerry "se rendront le 24 Dey (14 janvier, ndlr) à Genève pour se rencontrer et donner les directives nécessaires avant les négociations de leurs adjoints" sur le dossier nucléaire iranien, a déclaré Abbas Araghchi, l'un des principaux négociateurs iraniens, cité par l'agence Isna. M. Araghchi a ajouté que les délégations iranienne et américaine auront des "discussions bilatérales" pendant les journées du 15, 16 et 17 janvier avant une rencontre multilatérale entre l'Iran et l'ensemble des pays du groupe 5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne). Le département d'Etat avait annoncé des discussions bilatérales entre l'Iran et les Etats-Unis à Genève. "Nous aurons aussi des discussions bilatérales avec les autres pays du groupe 5+1", a ajouté M. Araghchi. Il a également précisé que le chef des négociateurs russes, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, "se rendra à Téhéran le 12 janvier pour des discussions bilatérales et rencontrera M. Zarif". Les grandes puissances et l'Iran, qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un accord global à la date butoir du 24 novembre, tentent de sceller d'ici au 1er juillet 2015 un accord général sur le programme nucléaire de Téhéran, qui mettrait fin à plus de dix ans de crise diplomatique. Le 5+1 exige que l'Iran réduise ses capacités nucléaires afin d'empêcher qu'il puisse disposer un jour de la bombe atomique. Téhéran revendique son droit à une filière nucléaire civile complète et demande la levée totale des sanctions économiques internationales. Dans le cadre des sessions de négociations internationales entre le groupe 5+1 et l'Iran, sous l'égide de l'Union européenne, Américains et Iraniens ont pris l'habitude de se réunir en bilatérales quelques jours, avant d'être rejoints par les autres grandes puissances.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire