Paris (AFP). Charlie Hebdo: la traque se déplace, prise d'otage dans une entreprise de Seine-et-Marne

La traque des frères Kouachi, jihadistes français soupçonnés d'avoir perpétré la tuerie à Charlie Hebdo, s'est déplacée vendredi matin de Picardie en Seine-et-Marne, où une prise d'otage était en cours dans les locaux d'une imprimerie. Il n'y a "pas de victime recensée" à 10H15 dans l'échange de coups de feu à hauteur de la commune de Dammartin-en-Goële, où une prise d'otage est en cours, a indiqué à l'AFP le parquet, démentant des informations de presse. Deux hommes pouvant correspondre au signalement des frères Kouachi retiennent actuellement une ou plusieurs personnes sur ce site, situé au sein de la zone industrielle de Dammartin-en-Goële, selon des sources concordantes. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a confirmé qu'une "opération" était en cours, impliquant le GIGN, pour "neutraliser les auteurs" de l'attentat contre Charlie Hebdo. Quelques minutes plus tôt, un échange nourri de coups de feu avait eu lieu avec des policiers, qui avait repéré une Peugeot 206, volée à quelques kilomètres au nord, à Montagny-Sainte-Félicité (Oise), à une femme qui dit avoir reconnu les frères Kouachi, selon des sources policières. Dammartin-en-Goële se situe à environ une demi-heure de route de la zone rurale où se concentraient, depuis jeudi, les recherches des forces d'élite, à quelque 80 kilomètres au nord-est de Paris, à cheval entre l'Aisne et l'Oise. Vendredi, vers 08H00, plusieurs camionnettes de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la police judiciaire étaient arrivées dans cette zone où les deux fugitifs, Chérif et Saïd Kouachi, 32 et 34 ans, avaient été formellement reconnus jeudi matin par le gérant d'une station-essence qu'ils ont agressé. Visage découvert, ils étaient armés de kalachnikov et disposaient d'un lance-roquette dans leur voiture, selon la vidéosurveillance. Un autre tireur est aussi recherché par la police: celui d'une fusillade dans laquelle une policière municipale a été tuée jeudi matin en banlieue parisienne - une attaque sans lien "à ce stade" avec l'attentat contre "Charlie", a tenu à préciser jeudi Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur a indiqué vendredi, toujours au sujet de cette fusillade, que "des éléments importants (avaient été) récupérés par les services de la préfecture de police de Paris". Les frères Kouachi, nés à Paris de parents algériens, sont des jihadistes dont le nom est inscrit "depuis des années" sur la liste noire américaine du terrorisme, selon une source américaine. Chérif est bien connu des services antiterroristes français: surnommé Abou Issen, il a fait partie de la "filière des Buttes-Chaumont" qui visait à envoyer des jihadistes en Irak, où lui-même entendait se rendre en 2005 avant d'être interpellé. Il a été condamné pour ces faits en 2008 à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis. L'enquête a brossé à cette époque le portrait d'un jeune animé, selon des témoignages, de la "rage contre les mécréants" et qui évoquait déjà sa volonté d'agir en France. Son aîné, Saïd, "formellement reconnu" par les autorités comme un "agresseur" de l'attentat de mercredi matin à Charlie Hebdo, semblait plus discret. Mais selon un responsable américain, il s'est rendu au Yémen en 2011 pour s'entraîner au maniement des armes - une formation dispensée par un membre d'Al-Qaïda au Yémen. - 'Attentats de grande ampleur' - Au total, neuf personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur l'attentat. La tuerie dans les locaux de l'hebdomadaire satirique, régulièrement menacé depuis 2006 et la publication de caricatures de Mahomet, n'a pas été revendiquée. Mais ses auteurs, qui ont crié "Allah akbar" et "on a vengé le prophète" lors de l'attaque, ont été salués comme des "héros" par le groupe jihadiste Etat islamique actif en Syrie et en Irak. Les groupes jihadistes sont considérés comme une vraie menace par les autorités occidentales. "Un groupe de terroristes d'Al-Qaïda en Syrie projette des attentats de grande ampleur contre l'Occident", a prévenu jeudi le chef du service de renseignement intérieur britannique (MI5) Andrew Parker. Une très forte émotion a saisi la France après l'attaque dans laquelle ont notamment été tués certains des caricaturistes français les plus connus, comme Wolinski ou Cabu, père du "Beauf" et du "grand Duduche".

