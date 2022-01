Noël : comment bien choisir son sapin

© tepic



L'Epicéa

Le plus traditionnel des sapins de Noël a longtemps été la variété la plus commercialisée avant d'être dépassée par le Nordmann, plus résistant. C'est le plus traditionnel des sapins de Noël. Vert et robuste, il dégage un parfum de forêt et une odeur de résine. Son seul défaut : la perte rapide de ses aiguilles, notamment à cause de la chaleur dans les habitations. Il provient essentiellement du Morvan, et coûtait en moyenne 16 euros en 2009.

Le Nordmann

Depuis 2003, il dépasse l'Epicea en nombre de ventes. Il coûte plus cher à l'achat (27 euros en moyenne en 2009) car sa pousse est plus lente. Le Nordmann peut provenir du Morvan ou être importé du Danemark et d'Irlande, les principaux pays producteurs de Nordmann en Europe de l'Ouest. Généralement, les sapins naturels commercialisés en France ne sont pas coupés dans les forêts, mais sont issus d'une production agricole raisonnée et cultivés sur une superficie de plus de 5 000 hectares. Avantage du Nordmann : il ne perd pas ses aiguilles, même longtemps après avoir été coupé. Mais contrairement à l'Epicea, il dégage peu d'odeur.

Le Nobilis

Ce sapin est très proche du Nordmann car il conserve longtemps ses aiguilles. Il se caractérise par une couleur bleutée et une certaine douceur au toucher. Il dégage un parfum boisé très agréable.

L'Omorika

Ce sapin vert foncé au revers argenté se replante facilement dans le jardin. Son inconvénient : la fragilité de ses branches.

Le Grandis

Il dégage une odeur agréable verte et citronnée. La disposition de ses branches est dense et il dispose d'une bonne répartition des aiguilles.

Le Pungens

Il se caractérise par ses reflets bleutés. Ses aiguilles sont longues et assez piquantes.