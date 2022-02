Londres (AFP). Terrorisme: un groupe en Syrie projette des attentats de grande ampleur

Le chef du MI5, le service de renseignement intérieur britannique, a déclaré jeudi qu'un groupe islamiste extrémiste se trouvant en Syrie projetait "des attentats de grande ampleur" en Occident. Parlant à Londres au lendemain de l'attentat meurtrier commis à Paris contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo, qui a fait douze morts, Andrew Parker, directeur général du MI5, a évoqué le risque d'attaques qui pourraient être commises par des combattants appartenant à divers groupes et revenant de Syrie. Bien que la menace la plus évidente soit celle de l'organisation Etat islamique (EI), des extrémistes appartenant à des groupes liés à Al-Qaïda constituent également un danger, a déclaré M. Parker. "Nous sommes toujours confrontés à des complots plus complexes et plus ambitieux qui suivent l'approche, malheureusement bien établie aujourd'hui, d'Al-Qaïda et de ses imitateurs: des tentatives pour provoquer des pertes de vies massives, souvent en attaquant des moyens de transport ou des objectifs symboliques", a-t-il dit. "Nous savons par exemple qu'un groupe de terroristes d'Al-Qaïda en Syrie projette des attentats de grande ampleur contre l'Occident", a déclaré M. Parker. "Bien que nous et nos partenaires fassions notre maximum, nous savons que nous pouvons arrêter tout", a-t-il ajouté. M. Parker a souhaité dans ce contexte que les services antiterroristes disposent de pouvoirs renforcés pour l'identification et la surveillance des suspects.

