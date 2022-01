Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 13 décembre

Bande Originale du film "Burlesque"

Burlesque est une comédie musicale qui partira au cinéma la semaine prochaine, le 22 décembre. Elle réunira Cher et Christina Aguilera. L'histoire d'une jeune femme qui veut réussir dans le monde des music hall et qui part tenter sa chance à Los Angeles. Voici Christina Aguilera dans « Something's got a hold on me », le 1er extrait:

MotörHead

Ils sont anglais et c'est un groupe mythique de Heavy Metal, ce sont les MotorHead. 20ème album studio pour le groupe qui a déjà 33 ans de carrière. Le chanteur Lemmy s'est récemment exprimé sur les beatles dont il est fan absolu. Il a d'ailleurs plus précisément parlé de John Lennon, à l'occasion des 30 ans de son assassinat, qu'il n'aimait absolument pas. D'après lui, c'était le plus impopulaire du groupe car il prenait les autres membres de haut et si on s'attarde sur ses livres, on se rend compte qu'il n'est pas si peace & love que ça. Voici le 1er extrait de cet album« Born to lose » de l'album « The World is yours ».

Bande Originale du film "Holiday"

On termine avec une autre bande originale de film, franaçise cette fois. C'est celle de "Holiday" sorti mercredi dernier avec Jean-Pierre Daroussin,Josiane Balasko et Judith Godrèche. La BO a été composée par Julien Doré. Ecoutez le chanter Campari dans cet extrait audio et regardez la bande annonce du film:

