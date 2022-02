Paris (AFP). Décimé mais soutenu, Charlie Hebdo va faire un numéro de survivants

Après l'attaque contre Charlie Hebdo mercredi, l'équipe rescapée de l'attentat sanglant va publier "un numéro de survivants" la semaine prochaine "tiré à un million d'exemplaires", grâce aux nombreux soutiens reçus par l'hebdomadaire, qui était il y a encore peu au bord de la faillite. "On va continuer, on a décidé de sortir la semaine prochaine. On est tous d'accord", a indiqué jeudi midi à l'AFP Patrick Pelloux, médecin urgentiste et chroniqueur à Charlie Hebdo, peu avant une réunion de l'équipe autour de l'avocat du titre Richard Malka. A l'issue de cette réunion, qui rassemblait une trentaine de personnes, dont les "survivants" de l?hebdomadaire, il a confirmé à l'AFP que "Charlie Hebdo sortira mercredi prochain et sera tiré à un million d'exemplaires", contre 60.000 habituellement. Ce sera un "numéro de survivants", a souligné Richard Malka, limité à 8 pages au lieu de 16 habituellement. La rédaction doit se mettra à l??uvre dès vendredi matin dans les locaux de Libération, a précisé à l'AFP Laurent Joffrin, le patron du quotidien, pour montrer que "ça continue" malgré la mort de cinq dessinateurs. Après une offre de soutien lancée mercredi par France Télévisions, Radio France et Le Monde, la plupart des grands médias hexagonaux se sont joints à cette initiative, de RTL à Lagardère Active (Europe 1, JDD, Elle), en passant par l'AFP, les groupes Amaury (Le Parisien, L'Equipe), France Médias Monde (RFI, France 24) ou NextRadioTV (BFMTV, RMC). Ces médias devaient se réunir jeudi après-midi avec les responsables de Charlie Hebdo pour mettre en forme leur appui. "L'idée c'est que l'équipe de Charlie décide et nous dise ce dont elle a besoin", a déclaré à l'AFP Louis Dreyfus, le président du directoire du groupe Le Monde. - Multiples propositions - Depuis l'attentat, le journal a reçu de multiples proposition, sous forme d'aide financière, d'abonnements ou d'appui matériel. La Banque publique d'investissement Bpifrance a décidé de prendre 50 abonnements pour ses 42 directions régionales et son siège, en signe de solidarité. Pour l'heure, il était impossible de s'abonner directement sur le site du journal qui se résumait au célèbre slogan "Je suis Charlie", déclinée en plusieurs langues. De son côté, le Fonds Google/éditeurs pour "l'innovation numérique de la presse" (FINP) va "s'associer à l'initiative générale" sans pouvoir chiffrer encore le montant de cette enveloppe exceptionnelle, a déclaré à l'AFP Ludovic Blecher, son directeur général. Par ailleurs, le fonds "Presse et pluralisme", qui permet de faire des dons défiscalisés aux médias, pourrait débloquer dans un premier temps une somme de 100.000 euros puis être le réceptacle des dons destinés à Charlie Hebdo, indique une source proche du dossier. Le soutien s'organise aussi chez les distributeurs. Pour le dernier numéro avant l'attaque, vendu actuellement en kiosque (3 euros), toute la filière, du dépositaire au kiosque, va reverser à Charlie Hebdo la part qui lui revient normalement, soit 50% du prix de vente, ont expliqué à l'AFP les Messageries Lyonnaises de presse (MLP). "L'idée est que l'intégralité de la recette aille directement à Charlie et aux victimes", a précisé le porte-parole de MLP. Pour le prochain numéro, le dispositif sera le même et accompagné d'un soutien publicitaire gratuit, selon MLP. L'ancien patron de Charlie Hebdo, Philippe Val, invité jeudi sur France Inter, a souligné que "beaucoup de gens, beaucoup d'intellectuels, d'artistes" étaient prêts à aider le journal. Sur France Info, la ministre de la Justice Christiane Taubira a jugé qu'une "aide publique pour aider Charlie serait justifiée. On ne peut pas concevoir la disparition de Charlie Hebdo". Avant l'attentat, Charlie Hebdo était au bord de la faillite et craignait de disparaître, faute de ventes suffisantes. Le journal ne se vendait qu'à 30.000 exemplaires, la moitié de son tirage, alors qu'il avait besoin d'atteindre les 35.000 pour être à l'équilibre, avait expliqué Charb à l'AFP. Il avait lancé un appel aux dons en novembre, mais n'avait recueilli que quelques dizaines de milliers d'euros en fin d'année, alors qu'il visait un million.

