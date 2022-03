Week-end créatif aux Unelles à Coutances

Pendant ces deux journées, retrouvez des ateliers de découverte des mondes créatifs : découpe vinyle et découpe laser, fabrication de cosméiques, art floral, scrapbooking, collier tissu africain, papillon et fleur en papier, ... il y en aura pour tous. L'entrée est libre et gratuite.

Pratique : Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h, au Centre d'Animation Les Unelles à Coutances.

Ecoutez, Florence Lerendu, Animatrice socioculturel.