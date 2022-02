Attentat à Charlie Hebdo : les mesures de sécurité en Seine-Maritime

En cette journée de deuil national et après l'attentat commis au siège de Charlie Hebdo mercredi matin, le préfet de la Seine-Maritime et de la Région Haute-Normandie Pierre-Henry Maccioni a demandé aux forces de sécurité et aux services de l'Etat de rester en alerte permanente pour la protection de la population.