Villeneuve-d'Ascq (AFP). L1: bol d'air pour Lille, qui arrache la victoire contre Evian

Lille a arraché la victoire (1-0) face à Evian à l'issue d'un match bien terne, mercredi au stade Pierre-Mauroy dans un match en retard de la 14e journée de L1 précédé d'une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. Le Losc, qui s'est imposé grâce au premier but chez les pros du jeune Malien Adama Traoré, 19 ans, a enregistré là sa deuxième victoire lors des trois derniers matches de championnat et remonte à la 11e place avec 24 points. L'ETG, qui aurait pu ouvrir le score en première période avec plus de réalisme, a enchaîné sa quatrième défaite de suite en L1 et reste englué dans la zone de relégation (18e, 19 points). Avant le match, l'émotion était palpable dans la tribune de presse et dans le public lors de la minute de silence observée en hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo et suivie d'une Marseillaise reprise en choeur par tout le kop lillois. Dès le début de la rencontre, le Losc prenait le contrôle des opérations et se procurait la première occasion par Kjaer, qui envoyait un coup franc puissant juste au-dessus du but de Leroy (4e). L'ETG répondait par Barbosa, qui manquait de peu le cadre alors qu'il était en position idéale, seul face à Enyeama dans la surface lilloise (11e). Le gardien nigérian allait ensuite sauver le Losc, une fois de plus, en détournant en corner une reprise de Wass, seul devant lui sur un centre de Bruno que Thomasson avait laissé passer intelligemment (25e). Malgré la possession du ballon, les "Dogues", privés d'Origi, ménagé en raison d'une douleur aux adducteurs, ne parvenaient pas à trouver Rodelin ou Roux dans la profondeur. Les Hauts-Savoyards s'enhardissaient alors et mettaient en place un pressing haut gênant considérablement un Losc en manque cruel d'imagination et guère dangereux, hormis sur une tête de Meité détournée en corner par un défenseur (39e). - Coaching gagnant - Après la pause, Girard lançait Traoré et Frey à la place de Meité et Corchia pour donner plus de poids offensif à son équipe. Timidement, le Losc refaisait surface, et après une première occasion de Sidibé, le meilleur Lillois, repoussée par Sorlin sur sa ligne (52e), les Nordistes trouvaient enfin l'ouverture. Roux déstabilisait la défense de l'ETG d'une talonnade pour Balmont, qui décalait Traoré à l'entrée de la surface. Le jeune milieu éliminait Cambon d'un crochet et battait Leroy d'une frappe à ras de terre (1-0, 61). Lille, en confiance, poursuivait ensuite sa domination et Frey manquait le K-O lors d'un face-à-face avec Leroy (78e). Evian tentait de pousser en fin de match, mais sans succès. Malgré la victoire, les Nordistes ont montré un visage inquiétant, surtout en première période, et devront confirmer leur embellie samedi, encore à domicile, contre Caen, la lanterne rouge.

