Attentats à Charlie : réactions politiques à Cherbourg

- Benoît Arrivé, président de la communauté urbaine de Cherbourg, qualifie l'attentat survenu ce mercedi 7 janvier au siège de Charlie Hebdo à Paris, "d'acte de barbarie indicible".

"Charlie Hebdo symbolisait à mes yeux la liberté d’expression, l’esprit rebelle et insoumis, l’humour mais aussi une grande lucidité sur les choses du monde. (...) Avec d’autres, ces hommes et ces femmes ont su décrypter notre pays, écrire et dessiner ce qu’il est. Ils nous ont aidé à mieux le comprendre, à acérer notre regard sur nous-même et sur ce qui nous entoure."

Il ajoute "c’est notre démocratie qui est visée par ce crime", et appelle à ne pas faire d'amalgame. "Faisons corps autour de nos valeurs communes : celles de la République, auxquelles les hommes et les femmes de Charlie-Hebdo étaient attachés".

- David Margueritte, chef de l'opposition de droite sur la CUC, dénonce lui aussi une "barbarie terroriste". Il appelle à "l’unité nationale".

"L'hommage aux victimes de la barbarie, le soutien aux familles des victimes doivent animer tous les républicains".

"Ce sont nos valeurs, notre identité, notre liberté qui sont aujourd’hui attaquées. Face à ces atrocités, la République ne peut pas avoir la main qui tremble, elle doit faire preuve d’une fermeté totale, intransigeante, pour châtier ces fanatiques islamistes. Pour que vivent la France, ses valeurs et la République que nous avons tous en partage".

- Ralph Lejamtel, porte-parole du groupe Front de Gauche sur la CUC, écrit dans un édito : "c'est l'encre qui doit couler pas le sang !"

Il décrit l'effroi "après l’acte de guerre qui vient de décimer la rédaction du journal Charlie Hebdo et après l’exécution de sang froid de policiers".

"Dessiner, écrire, publier un journal satirique, cela fait partie de l’ADN de notre démocratie. Sans ce droit inaliénable à la création il n’y a pas de citoyenneté pleine et entière. Sans la liberté de conscience, il n’y a pas de liberté."

Comme beaucoup, il refuse toute stigmatisation. "Nous devrons réaffirmer notre défense de la laïcité (...) Nos valeurs d’égalité morale, civique, sociale et politique sont le rempart au fanatisme, à l’intolérance et à la violence."