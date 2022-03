Notre recette de la semaine : époisses sur galette de pommes de terre

Pour 3 à 4 personnes

Préparation 10 à 30 minutes



Ingrédients :

1 Epoisses

15 g de beurre

4 pommes de terre

2 pommes

1 œuf

1 pincée de poivre

1 pincée de sel

1 pincée de baies roses



Détaillez les pommes de terre sans les éplucher en fines rondelles et tranches.

Faites fondre dans un plat 15 g de beurre, puis disposez les rondelles en intercalant pommes et pommes de terre.

Versez une cuillère à soupe d’œuf battu puis laissez doucement dorer.

Contrôlez à la fourchette la dureté de la pomme de terre (elle doit être molle).

Salez et poivrez.

Aidez-vous d’un emporte-pièce (diamètre 8 cm) pour découper dans l’Epoisses la forme que vous allez déposer au centre de votre plat.

Allumez le grill pour faire dorer et fondre légèrement le fromage. Parsemez avec quelques baies roses.