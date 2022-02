Sortie cinéma : Invincible

C’est ainsi qu’il devient un champion local, puis national, au point d’être sélectionné, à l’âge de 19 ans, pour participer aux Jeux Olympiques de Berlin, en 1936. Mais la guerre met fin à sa carrière sportive, et il s’engage dans l’armée de l’air. En 1943, son avion s’écrase en mer. Seuls trois membres de l’équipage sont rescapés et dérivent sur un canot de sauvetage pendant… 47 jours.



Avec la collaboration de Joel et Ethan Coen, co-auteurs du scénario, l’actrice Angelina Jolie signe un film très classique mais brillant, sur l’histoire véridique de Louis Zamperini, malheureusement décédé en juillet dernier, sans avoir vu le film. Cette œuvre décrit le lent calvaire d’un homme, qui subit une succession d’épreuves, qui le rendront de plus en plus fort, au point d’être capable de se tourner vers le pardon.

Car il y a une vraie dimension spirituelle dans ce film magnifique, qui montre la face la plus noire de l’âme humaine (l’officier japonais sadique) et la plus lumineuse (le héros que rien ne semble abattre). Certes, les violences sont parfois très pénibles, et le film est un peu trop long, avec une musique envahissante.

Mais l’histoire est si forte et la photographie si belle que le spectateur sort bouleversé de la projection de ce grand film.