Jakarta (AFP). Indonésie: la queue de l'avion d'AirAsia retrouvée en mer

Les autorités indonésiennes ont annoncé mercredi avoir retrouvé la queue de l'avion d'AirAsia qui s'est abîmé en mer de Java, une possible percée au 11e jour des recherches dans la mesure où cette partie contient habituellement les boîtes noires enregistrant les paramètres de vol de l'appareil. "Nous avons réussi à récupérer une partie de l'avion qui était notre objectif, la queue de l'avion a été retrouvée"", a déclaré à des journalites le directeur de l'Agence nationale de recherches et de secours, Bambang Soelistyo. La section arrière des avions abrite généralement les boîtes enregistrant des informations liées au vol, qui seront cruciales, si on les retrouve, pour déterminer les causes de la chute de l'Airbus A320-200 le 28 décembre, avec 162 personnes à son bord. L'avion avait disparu des écrans radar peu après son décollage de la ville indonésienne de Surabaya pour Singapour, après avoir été confronté à des nuages très menaçants. En dépit des opérations de recherche de grande ampleur entreprises par l'Indonésie avec l'aide d'autres pays tels la France, les Etats-Unis et la Russie, peu de progrès ont été effectués jusqu'ici dans la, récupération des corps et des débris en raison du mauvais temps, selon les autorités indonésiennes. Seuls 39 corps ont été retrouvés jusqu'ici. Des responsables indonésiens avaient indiqué auparavant avoir retrouvé cinq "grandes parties" de l'appareil, sans toutefois préciser de quels éléments il s'agissait. "Je suis amené à croire que la queue de l'avion a été trouvée", a écrit le patron d'AirAsia, Tony Fernandes, sur son compte Twitter peu après l'annonce. "Si c'est la bonne partie de la queue de l'avion, les boîtes noires devraient s'y trouver. Nous devons retrouver rapidement toutes les parties, de façon à trouver tous ceux qui étaient à bord, afin d'apaiser la douleur des familles. Cela est toujours notre priorité", a-t-il ajouté. Les autorités indonésiennes soupçonnent Air Asia Indonesia, filiale de la compagnie malaisienne AirAsia, d'avoir fait emprunter à l'avion un couloir de vol sans autorisation. La compagnie s'est vu suspendre la semaine dernière l'autorisation d'utiliser le couloir Surabaya-Singapour jusqu'à la fin de l'enquête. - Des responsables sanctionnés - Plus tôt dans la journée, les autorités indonésiennes ont indiqué avoir sanctionné des responsables du secteur aérien dans le cadre de l'enquête. "A ce jour, nous avons pris des mesures contre huit responsables -- deux du ministère des Transports, quatre du service de la navigation aérienne AirNav, et deux responsables d'aéroport", a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère des Transports, Hadi Mustofa. "L'un des responsable du ministère des Transports a été licencié et l'autre a été suspendu. Quant aux six autres responsables, certains ont été temporairement suspendus et d'autres mutés", a-t-il ajouté. L'Agence météorologique indonésienne a indiqué dans un rapport préliminaire publié sur son site que la météo avait été le "facteur déclenchant" de l'accident. Du givre aurait pu provoquer la chute de l'appareil confronté à des nuages avec des températures de -80 à -85 degrés Celsius. Le pilote de l'avion d'AirAsia avait demandé à prendre de l'altitude pour éviter ces nuages très menaçants, mais n'avait pas reçu le feu vert immédiat du contrôle aérien en raison d'un trafic trop important dans ce secteur très fréquenté. L'Airbus avait disparu des écrans radars peu après. Les opérations de recherche des victimes et des débris continuent d'être freinées par le mauvais temps, selon les autorités indonésiennes. "La météo est notre principal obstacle. Le temps ce matin était dégagé, mais ensuite il a de nouveau plu, et maintenant c'est à nouveau dégagé. Cela continue de changer toutes les heures ou deux heures", a déclaré mercredi à l'AFP le Premier amiral Rasyid Kacong, commandant des recherches en mer. Parmi les 162 personnes à bord de l'appareil se trouvaient 155 Indonésiens, le copilote français Rémi Plesel, un Britannique, trois Sud-Coréens, un Malaisien et un Singapourien.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire