Istanbul (AFP). Turquie: un policier tué par une kamikaze lors d'une nouvelle attaque

La police turque a essuyé mardi une deuxième attaque en quelques jours avec un attentat-suicide commis par une femme contre un commissariat d'un quartier très touristique d'Istanbul qui a provoqué la mort d'un policier, ont annoncé les autorités. La femme auteur de l'attaque, morte dans l'explosion de sa charge et dont l'identité n'a pas été officiellement établie, s'est présentée devant un poste de police du quartier de Sultanahmet en prétextant avoir perdu son portefeuille, selon les mêmes sources. Elle a alors actionné sa charge. Cet attentat n'a pas été pour le moment revendiqué. Mais selon les médias turcs, la "kamikaze" est âgée d'une vingtaine d'années et membre d'un groupuscule turc d'extrême gauche le Parti/Front révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C), déjà à l'origine il y a cinq jours à Istanbul d'une attaque contre des policiers qui n'avait pas, quant à elle, fait de victimes. "La femme kamikaze s'est approchée des policiers et s'est fait exploser", a raconté à la presse le gouverneur de la plus grande ville de Turquie, Basip Sahin. "Elle s'est approchée de la police vers 17h00 (15h00 GMT) en disant en anglais +j'ai perdu mon portefeuille+. C'est tout ce que je peux dire", a-t-il ajouté, peu de temps après l'explosion. Grièvement blessé, un policier est mort à l'hôpital, a rapporté l'agence de presse gouvernementale Anatolie. Un second fonctionnaire de police est "plus légèrement blessé", a dit M. Sahin. Les forces de l'ordre ont immédiatement bouclé les abords du commissariat de police, situé dans un quartier de la partie européenne d'Istanbul, où se trouvent notamment la basilique Sainte-Sophie et la Mosquée bleue. Selon les médias turcs, deux autres engins explosifs ont été désamorcés par la police sur le corps de la "kamikaze". Répondant aux questions de la presse, le Premier ministre islamo-conservateur Ahmet Davutoglu a pour sa part rendu hommage aux forces de l'ordre. - "La Turquie visée" - "La bravoure de nos forces de sécurité qui se sont sacrifiées a empêché un bilan plus lourd", a-t-il déclaré à la presse. "Une vaste enquête est en cours pour identifier l'organisation à l'origine de cette attaque", a ajouté M. Davutoglu. Plus péremptoire, le vice-Premier ministre Numan Kurtulmus a dénoncé une "attaque terroriste haineuse" contre la "nouvelle Turquie", reprenant ainsi le slogan du président Recep Tayyip Erdogan, qui dirige sans partage le pays depuis 2003. "La cible de cette attaque est la nouvelle Turquie, notre Nation chérie", a écrit M. Kurtulmus sur son compte Twitter. "Mais ils ne réussiront pas, ils ne pourront pas détruire notre fraternité et notre unité", a-t-il assuré. Le 1er janvier, un homme armé avait attaqué des policiers en faction devant le palais impérial de Dolmabahçe, un autre site touristique de la mégapole turque situé non loin de bureaux du Premier ministre, en lançant deux grenades qui n'avaient pas explosé. L'individu, identifié par la police comme étant Firat Özcelik, avait été immédiatement interpellé et son geste revendiqué par le DHKP-C. Dans une revendication publiée sur son site internet, le mouvement a expliqué avoir agi en représailles contre le gouvernement islamo-conservateur au pouvoir, après le décès en mars 2014 de Berkin Elvan, un adolescent mort des suites des blessures que lui avait infligées la police pendant les manifestations dirigées contre le régime en juin 2013. Interdit par les autorités turques, le DHKP-C est à l'origine de nombreuses attaques ces dernières années en Turquie. En février 2013, il avait revendiqué un attentat-suicide à la bombe contre l'ambassade des Etats-Unis à Ankara, qui s'était soldée par la mort du kamikaze et d'un agent de sécurité de nationalité turque.

