SM Caen : Malherbe est resté muet devant Nice (0-0)

Au fil des matchs, le stade Michel d'Ornano perd des spectateurs, pendant que l'équipe qui loue l'enceinte laisse filer des points. Face à un adversaire bien moins en jambes que les deux dernières formations venues chercher un résultat en Normandie, Lille et Sochaux, les Caennais ne sont pas parvenus à faire la différence. Présents dans les duels, ils ont souvent péchés dans leurs transmissions de balle, notamment au moment de réaliser le geste décisif. Un manque de spontanéité d'autant plus dommageable que Nice a souvent fait preuve d'attentisme, laissant la plupart du temps le contrôle des opérations aux locaux.

Nombreuses pertes de balle

Sur les rares accélérations malherbistes, les Niçois ont fait preuve d'une certaine solidité fauchant Romain Hamouma sur un beau débordement (44') ou se jetant à plusieurs pour contrer une belle reprise de volée d'Alexandre Raineau parti à l'offensive quelques minutes plus tôt (37'). Même en contre, lorsque l'ensemble du bloc niçois a été aspiré, les joueurs de Franck Dumas ne sont pas parvenus à trouver le chemin des filets, comme sur cette accélération de Youssef El Arabi à la 72' minute de jeu plein axe. L'international marocain servait alors Romain Hamouma côté droit qui adressait un bon centre au premier poteau, mais une nouvelle fois la défense azuréenne dégageait le danger (78'). Quelques minutes plus tard (83'), les Rouge et Bleu ont de nouveau eu l'occasion de marquer sur un coup-franc extrêmement bien placé plein axe, mais Benjamin Nivet expédiait le ballon dans le mur.

Dans ce match stérile, il faudra tout de même retenir la bonne prestation au milieu de terrain de Sambou Yatabaré, utile dans la récupération, mais encore irrégulier au moment de donner la balle. D'ailleurs, rarement les Caennais ont autant perdu de ballons que ce soir. Malherbe a pris un point, mais il y a avait certainement la place de faire mieux, surtout face à un adversaire direct dans la course au maintien.







La feuille de match

CAEN - NICE : 0-0 (0-0)

Samedi 11 décembre - 17e journée de Ligue 1

12 350 spectateurs

Cartons jaunes : Hamouma (42') et Marcq (74') pour Caen, Paisaley (39'), Traoré 41') et Coulibaly (89') pour Nice

CAEN : Thébaux - Raineau, Seube, Lazarevic (Heurtaux, 58'), Sorbon - Marcq, Yatabaré, El Arabi, Hamouma - Traoré (Van La Parra, 77')

NICE : Ospina (Letizi, 38') - Civelli, Pejcinovic, Paisley (Gace, 81'), Coulibaly - Mounier, Sable (Ljuboja, 84'), Traoré, Faé, Digard - Mouloungui