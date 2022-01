Le SM Caen rencontre l'OGC Nice samedi à 19H

La photo que vous pouvez voir représente le Stade Malherbe après un but marqué par Youssef El Arabi il y a quelques semaines dans l'enceinte de d'Ornano. Voilà une scène qu'on aimerait retrouver samedi soir contre une équipe de Nice positionnée comme Malherbe dans la deuxième partie du tableau de Ligue 1.

Cependant pour Nice la situation est moins compliquée. L'équipe d'Eric Roy est actuellement 14ème du classement avec 20 points. Malherbe est 19ème avec un compteur bloqué à 14 points.

CAEN - NICE, un match à suivre avec Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et sur http://www.tendanceouest.com pour réagir en direct à la rencontre.