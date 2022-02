Coupe de France : l'US Quevilly reçoit Bastia !

L'US Quevilly accueillera donc les Corses, pensionnaires de Ligue 1, pour des 16e de finale qui s'annoncent difficiles. Bastia a éliminé au tour précédent Lille, autre club de première division.

Mais les Normands ne sont pas à un exploit près en Coupe de France après leur victoire face à Orléans au tour précédent et surtout au regard de leurs épopées de 2010 (demi-finale) et 2012 (finale contre Lyon). Et les Jaunes et Noirs auront forcément leur chance face à une équipe 19e de Ligue 1 et qui lutte pour son maintien.

"Une vraie récompense pour les joueurs"

Le coach Manu Da Costa a déjà réagi : "Nous sommes très contents de tomber sur une Ligue 1, c'est une vraie récompense pour les joueurs et le travail que nous faisons ensemble depuis 18 mois. Bastia a un historique, un vrai passé."

Si certains peuvent ressentir un peu de déception à l'idée de ne pas décrocher un poids lourd de Ligue 1, Manu Da Costa évoque tous les "très bons joueurs de Bastia : Modesto, Squillaci, Boudebouz, Cissé, Aréola". Quant à ceux qui espéraient une équipe de standing inférieur pour rallier plus aisément les 8e de finale, le coach est tranchant : "On y pense toujours mais honnêtement, vous préférez un Andrézieux-Quevilly ou un Bastia-Quevilly."

A Lozai, Malherbe ou Diochon ?

Côté terrain, Manu Da Costa est prudent : "Bastia a un calendrier très chargé ce mois-ci. Plusieurs de leurs joueurs partent pour la CAN et on ne sait pas si la Coupe fera partie de leur priorité."

Le match se jouera donc en Normandie le mardi 20 ou mercredi 21 décembre. Le match pourrait se jouer au stade Lozai mais plus sûrement au stade Diochon ou même au Stade Malherbe de Caen.