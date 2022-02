New York (AFP). Ouverture à Boston du procès du suspect des attentats du marathon

Vingt mois après le carnage des attentats de Boston, le procès de son seul accusé s'est ouvert lundi au tribunal fédéral de cette ville du nord-est des Etats-Unis, par la sélection des jurés. Djokhar Tsarnaev, 21 ans, jeune musulman d'origine tchétchène, naturalisé américain en 2012, risque la peine de mort pour ces attentats, les plus graves depuis le 11-Septembre aux Etats-Unis. Vêtu d'un pull sombre et d'un pantalon clair, tignasse rebelle et petite barbe, il était présent lundi au tribunal fédéral, face à un premier groupe de 200 à 250 jurés potentiels auxquels le juge George O'Toole a très brièvement mentionné les charges retenues contre l'accusé, et le fait qu'il risquait la peine de mort. Les jurés devaient ensuite remplir un questionnaire, pour commencer le processus de sélection, qui conduira à un jury de 12 personnes et 6 suppléants. Les attentats de Boston avaient fait trois morts dont un enfant de 8 ans et 264 blessés le 15 avril 2013, lorsque deux bombes artisanales avaient explosé près de la ligne d'arrivée du marathon, transformant en chaos une immense fête populaire. Des dizaines de milliers de personnes étaient massées sur le parcours de la course en centre-ville. S'agissant d'un rare cas fédéral où la peine de mort sera requise, la sélection des jurés - qui au final devront décider ou non de la peine capitale - promet d'être fastidieuse, dans une ville aux souvenirs toujours à vif. Elle devrait durer au moins deux semaines. Selon le juge, le procès en tant que tel devrait démarrer le 26 janvier. La défense avait, en vain, demandé que ce procès soit déplacé dans une autre ville, affirmant qu'il était impossible de constituer un jury impartial à Boston. Un total de 1.200 jurés potentiels ont été convoqués au tribunal. Lundi matin, un premier groupe de 200 à 250 personnes était rassemblé au deuxième étage du tribunal fédéral. Un deuxième groupe devait être convoqué lundi après-midi. Le scénario sera le même mardi et mercredi. Le procès sera ensuite ajourné jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour finaliser la sélection. Djokhar Tsarnaev a plaidé non coupable des 30 chefs d'accusation retenus contre lui, dont utilisation d'une arme de destruction massive ayant entraîné la mort, et attentat dans un espace public.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire