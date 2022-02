Rouen : il roule avec une roue en moins et 3,18g d'alcool dans le sang

Police Secours patrouille ce soir-là boulevard des Belges. En remontant vers la place Cauchoise et à l'intersection avec la rue de Crosne, les policiers aperçoivent des débris sur la chaussée, et des traces de choc sur l'îlot central. Des indices qui laissent penser qu'un véhicule a eu un accident.

Un peu plus haut, ils découvrent un pneu en pleine voie de circulation. Et alors qu'ils s'engagent rue Saint Gervais, ils tombent nez à nez avec un véhicule arrêté sur la voie de circulation et avec les feux de détresse actionnés. A côté de la voiture, un homme de 51 ans, vêtu d'un gilet jaune, patiente à côté du véhicule auquel il manque la roue avant gauche.

Les policiers vont à sa rencontre. Le conducteur, âgé de 51 ans et résidant à Déville-lès-Rouen, explique avoir crevé. Il est en complet état d'ivresse, fournit des explications incohérentes. Il se soumet à l'éthylotest et est contrôlé avec... 3,18g d'alcool dans le sang !