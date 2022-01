Arthur H chante petit papa noël

Arthur H a accepté de revisiter en compagnie de Nicolas Chapel la célébrissime chanson de Tino Rossi, "Petit Papa Noël".



Comme le film, ils parviennent à renouveler un classique en lui insufflant un esprit et un style d'aujourd'hui. Un petit joyau de tendresse!

Interprète : Arthur H

Arrangé, enregistré et mixé par Nicolas Chapel

Une interprétation étonnante. Naturellement nous n'imaginons pas la vois grave et granuleuse d'Arthur H sur une chanson douce pour enfants (petits et grands). Le résultat est surprenant et doit dérouter les puristes et amoureux de ce titre qui traverse les âges et inonde les marchés de noël de la France entière !