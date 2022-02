PARIS (AFP). Coupe de France: exploit de Grenoble face à l'OM, sept ratés pour la L1

Les amateurs de Grenoble (CFA) ont créé la grosse sensation des 32e de finale de la Coupe de France en éliminant Marseille, le leader de la Ligue 1, portant à sept le nombre de clubs de l'élite éjectés à ce stade de l'épreuve. Avant l'OM, Toulouse, Lens et Caen étaient également passés à la trappe dans l'après-midi, rejoignant Lille, Nice et Lorient, sortis samedi. Le coup de tonnere du week-end est venu de Grenoble où l'OM a été terrassé au terme d'un match à sensations, comme seule la Coupe de France peut en offrir (3-3 a.p., 5-4 t.a.b). Les Marseillais ont mené au score à 3 reprises mais à chaque fois, les Isérois sont parvenus à refaire leur retard, arrachant la séance des tirs au but sur une égalisation de Bengriba à la 120e minute. La soirée restera dans les annales pour Grenoble, qui tente de renaître après sa liquidation judiciaire en 2011. La potion est par contre très amère pour Marcelo Bielsa et les Marseillais, qui n'ont plus que le championnat à se mettre sous la dent après leur échec en Coupe de la Ligue. Le Téfécé, éliminé par Bordeaux (2-1), et Lens, dominé par Lyon (3-2), ont eux été battus lors de chocs fratricides, alors que les Caennais, lanternes rouges de l'élite, sont tombés à domicile contre le co-leader de L2, Dijon (3-2 a.p.). Les Sang et Or n'ont rien pu faire face à Lyon, qui a démarré l'année comme il avait terminé 2014, en trombe. Bordeaux, humilié à domicile par l'OL juste avant la trêve hivernale (5-0), s'est de son côté repris en écartant des Toulousains décidément bien décevants. Dans les autres rencontres, les formations de L1 ont pris le dessus sur des pensionnaires de divisions inférieures. Monaco a, comme d'habitude, fait le strict minimum contre Nîmes (2-0) mais confirmé sa solidité retrouvée. Saint-Etienne a eu beaucoup plus de mal face à Nancy (L2) mais les spectateurs de Geoffroy-Guichard ont bien fait d'attendre jusqu'à la prolongation pour admirer le chef d'oeuvre de Franck Tabanou, une reprise en demi-volée à l'extérieur de la surface en pleine lucarne (1-0, a.p.). Rennes s'est débarrassé de Dunkerque (Nat) 2-1 sur un doublé de Doucouré alors que le tenant du titre guingampais a encore pu compter sur la belle réussite de Claudio Beauvue, auteur de deux des trois buts inscrits contre les amateurs de Dinan-Léhon (CFA2). Metz n'a pas non plus tremblé à Epinal (Nat), vaincu 2-1. Le duel entre deux vieilles gloires du football français tombées dans l'anonymat, Auxerre (L2) et Strasbourg (Nat), a profité à l'AJA (1-0). A noter que 3 clubs de CFA2 (Andrezieux-Boutheon, Bressuire et Cholet), l'équivalent de la 5e division, ont réussi l'exploit de se hisser au prochain tour. Il reste une dernière rencontre à disputer lundi (20h45) entre Montpellier et le Paris SG à l'Altrad Stadium. Le tirage au sort des 16e de finale aura lieu à 19h20. Résultats des 32e de finale: Samedi Le Mans (CFA2) - Tours (L2) 1 - 3

