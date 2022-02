Rentrée étudiante à Caen : participez à la soirée Back To School

Pour bien démarrer l'année 2015, une nouvelle édition des soirées Back To School est organisée ce jeudi 8 janvier à Caen, à l'Orient Express. Cette soirée est devenue au gré des éditions le rendez-vous incontournable pour les étudiants caennais. Aux deux premières éditions de la Back to school, cet évènement fédérateur de la vie étudiante avait déjà rassemblé plus d'un millier d'étudiants séduits par le concept.

En partenariat avec les Soirées étudiantes de Caen, la soirée qui ouvre le second semestre pour les étudiants, proposera plusieurs animations comme un grand blind test à 21h30 et la possibilité de remporter des lots. A partir de 22h30, un DJ fera danser la population étudiante, attendue encore en nombre pour cette nouvelle édition.

Exclu : Les étudiants remonteront le temps, avec les tubes des années 80 aux années 2000.

1ere manche, les tubes de l'année 2005,

2e manche, les tubes de l'année 1995,

3e manche, les tubes de l'année 1985,

Rendez-vous ce jeudi à l'Orient Express de Caen, 24 rue du 11 novembre. Entrée 5€. Toutes les informations à retrouver ici. N'oubliez pas votre carte étudiante ! Navettes spéciales - 5€ aller-retour dans un rayon de 15kms autour de Caen.