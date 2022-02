Benghazi (Libye) (AFP). Libye: la réunion de dialogue renvoyée sine die

Une réunion de dialogue entre les parties en conflit en Libye, prévue initialement ce lundi, a été renvoyée sine die, selon des diplomates et responsables libyens. La mission de l'ONU en Libye (UNSMIL) nous a "informés du report sine die de cette réunion", a déclaré à l'AFP un député libyen qui a requis l'anonymat. Le chef de l'UNSMIL, Bernardino Leon, avait dans un premier temps fixé cette réunion au 5 janvier. Dans des déclarations à des médias libyens, le porte-parole de la mission onusienne à Tripoli, Samir Ghattas, a indiqué dimanche soir que les consultations se poursuivaient pour fixer la date et le lieu d'une prochaine réunion entre les protagonistes. Une première réunion de dialogue avait eu lieu en septembre, sans donner de résultats. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi au terme de huit mois de conflit en 2011 et les autorités n'arrivent pas à contrôler les dizaines de milices formées d'ex-insurgés qui font la loi en l'absence d'une armée et d'une police régulières bien entraînées. Le pays est dirigé par deux gouvernements et deux Parlements qui se disputent le pouvoir à distance. Un nouveau Parlement élu en juin, qui siège à un millier de kilomètres à l'est de Tripoli, a été invalidé par la Cour suprême libyenne le 6 novembre, une décision qu'il a rejetée. De son côté, le Congrès général national (CGN), l'ancien Parlement dominé par les islamistes, a repris du service sous l'impulsion d'une coalition de milices de Fajr Libya, qui avait déjà installé un gouvernement parallèle à Tripoli. La Ligue arabe a convoqué lundi au Caire une réunion "urgente" de ses représentants permanents pour discuter des "dangereux développements que connaît la Libye et l?accroissement de la violence et des actes de terrorisme", a déclaré dimanche à des journalistes Ahmed Ben Helli, le nuuméro deux de l'organisation.

