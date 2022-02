Adélaïde (Australie) (AFP). Feux de forêt en Australie: les pompiers dans une course contre la montre

Les pompiers luttaient lundi pour maîtriser un incendie de forêt virulent en Australie Méridionale, avant le retour de conditions météorologiques défavorables, ont indiqué les autorités. Une dizaine de maisons ont été détruites dans cet incendie parti samedi de Sampson Flat, dans les Mount Lofty Ranges, une chaîne de montagne située à l'est d'Adélaïde. Près de 13.000 hectares de bush, mélange de forêts, de bois et de broussailles, ont été rasés et des habitations sont toujours menacées, ont dit les services d?incendie et de secours de l'Etat. Les températures se sont rafraîchies depuis dimanche tandis que le vent, facteur aggravant des incendies, s'est calmé, situation qui devrait perdurer jusqu'à mardi. Ensuite, les températures devraient grimper à nouveau, jusqu'à 38 degrés Celsius. Le Premier ministre d'Australie Méridionale Jay Weatherhill a souligné qu'il fallait profiter de l'accalmie pour marquer des points contre le sinistre. "C'est loin d'être terminé", a-t-il dit à la Australian Broadcasting Corporation. "Nous sommes engagés dans une course contre la montre pour contrôler cet incendie le plus possible avant que le temps ne se réchauffe et que les vents se renforcent", a-t-il déclaré. Douze maisons ont été détruites et 20 autres pourraient avoir subi le même sort, a-t-il dit. Les secours espèrent mettre à profit la journée de lundi pour combattre l'incendie par les airs. Au moins 29 personnes, pour la plupart des soldats du feu, ont été légèrement blessées, a déclaré la police. La zone affectée est une région viticole et agricole, qui compte environ 40.000 habitants et est parsemée de villages pittoresques. Les autorités estiment qu'il s'agit des pires conditions depuis le "mercredi des cendres" de 1983. Plus de 70 personnes avaient alors trouvé la mort dans les Etats d'Australie Méridionale et de Victoria et des milliers d'habitations avaient été rasées. En février 2009, 173 personnes avaient péri dans l'Etat de Victoria et plus de 2.000 habitations avaient été détruites. Les incendies de bush sont monnaie courante en Australie pendant l'été austral.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire