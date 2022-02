Adélaïde (Australie) (AFP). Feux de forêt en Australie: les pompiers sur le pied de guerre

Les pompiers étaient sur le pied de guerre dimanche pour tenter de venir à bout des pires incendies de forêt à frapper l'Australie Méridionale depuis plus de 30 ans, craignant des victimes. Plus de 30 maisons pourraient être parties en fumée dans cet Etat où le sinistre s'est déclenché vendredi, estiment les autorités. L'incendie est parti de Sampson Flat, dans les Mount Lofty Ranges, une chaîne de montagne située à l'est d'Adélaïde, et continuait dimanche de ravager le bush dans toutes les directions. Les températures étaient cependant en baisse dimanche, ce qui devrait faciliter la tâche des soldats du feu. Mais elles doivent repartir à la hausse mercredi, selon les prévisions météorologiques. "Je peux confirmer que 12 maisons ont été détruites et nous craignons que 20 autres soient aussi parties en fumée", a dit à la presse le Premier ministre de l'Etat Jay Weatherhill. "Toutefois, les conditions s'améliorent pour les pompiers. Le temps se rafraîchit et les moyens de lutte aériens sont possibles", a-t-il ajouté. "C'est important car il faut que nous avancions pour réduire les fronts actifs" du vaste incendie "avant mercredi". Le Premier ministre a effectué une visite de reconnaissance du terrain dimanche après-midi, au cours de laquelle il a aperçu "de nombreuses maisons brûlées" et des habitations "léchées par les flammes". "Les conditions sont difficiles et dangereuses", a-t-il encore dit. Plus de 11.000 hectares ont été ravagés dans les collines d?Adélaïde. Cette région viticole et agricole compte environ 40.000 habitants et est parsemée de villages pittoresques. "Un grand nombre" de chats et de chiens ont trouvé la mort dans le sinistre qui a ravagé une pension pour animaux, ont dit ses propriétaires sur Facebook. Les températures devraient monter à 39 degrés mercredi mais les vents, qui sont un facteur aggravant, ne devraient pas souffler aussi fort que ces derniers jours, selon un responsable des pompiers. Plus de 800 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes. Une vingtaine de personnes, pour la plupart des soldats du feu, ont été légèrement blessés, selon M. Weatherhill. Les autorités estiment qu'il s'agit du pire incendie depuis le "mercredi des cendres" de 1983. Plus de 70 personnes avaient alors trouvé la mort dans les Etats d'Australie Méridionale et de Victoria et des milliers d'habitations avaient été rasées. En février 2009, 173 personnes avaient péri dans l'Etat de Victoria et plus de 2.000 habitations avaient été détruites. Les incendies de bush, un mélange de forêts et de broussailles, sont légion en Australie pendant l'été austral.

