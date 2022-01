TV News: Amende de 100 000 euros pour France 2

Une histoire insolite pour commencer avec ces 250 retraités qui ont du dormir dans la nuit de mercredi à jeudi dans un studio de télévision à Paris en raison des conditions météo et de la neige. Ces personnes étaient non loin du pavillon Baltard qui accueille en tant normal l'émission "La nouvelle star" quand les chutes de neige ont commencé. Résultat, elles ont dormi dans ce lieu de télévision et sont repartis hier dans la matinée.

Beaucoup moins drôle, France 2 a reçu une condamnation du CSA de 100 000 euros pour manque de déontologie de l'information. Le 1er octobre 2009, dans le 13H la chaîne avait annoncé la mort d'un enfant avant de se rétracter une demi-heure plus tard. Les 100 000 euros seront versés au bénéfice du compte de soutien à la production audiovisuelle et cinématographique.

L'émission de Thomas Hugues consacrée aux médias sur France 5 le dimanche midi va changer de formule et maintenant s'intéresser au journalisme et au débat d'idées. L'actualité médias sera toujours traitée mais de façon beaucoup plus brève.

Enfin une bonne et une mauvaise pour TF1, la bonne c'est que son JT a réuni mercredi soir 1 téléspectateur sur 3, la mauvaise c'est que la série américaine V, lancée le même soir a par contre réalisé un très mauvaise score d'audience avec seulement 12% de part de marché.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: Le meilleur des enfoirés sur TF1 ce soir à 20H50.